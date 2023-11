RIVM: verband piek longontstekingen en uitbraak China onduidelijk

Het is niet duidelijk of de recente toename van het aantal longontstekingen onder kinderen in Nederland verband houdt met een uitbraak van luchtweginfecties bij kinderen in China. „Dat is nu nog niet te zeggen. We weten het niet”, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Volgens het instituut is het in deze tijd van het jaar te verwachten dat meer mensen een infectie aan de luchtwegen oplopen.