Van Strien (PVV) heeft een week voor ingewikkelde verkennerspuzzel

De door de PVV voorgedragen verkenner Gom van Strien gaat begin volgende week van start met gesprekken met de beoogde fractievoorzitters. Zijn doel: onderzoeken of er een (meerderheids)kabinet mogelijk is die eer doet aan de verkiezingsuitslag. Het zal een ingewikkelde puzzel worden, waar Van Strien een week de tijd voor krijgt. Op 5 december moet hij verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer, die dan gaat debatteren over de verkiezingsuitslag en de eerste verkennersronde.