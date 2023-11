De Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde heeft vrijdag in een Statenvergadering toegezegd informeel in gesprek te gaan met de verantwoordelijke wethouder van Middelburg over het omstreden plan voor de bouw van een asielzoekerscentrum in gebied Cleene Hooge in de stad. Twee insprekers uitten tijdens de vergadering hun zorgen over het plan.