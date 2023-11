Omtzigt en PVV stemden de afgelopen tijd vaak hetzelfde

Nu de PVV van Geert Wilders de grootste fractie is, moet hij op zoek naar een meerderheid voor een regeringscoalitie, en in eerste instantie aankloppen bij (grotere) partijen die het meeste op de PVV lijken. Uit een analyse van het stemgedrag blijkt dat Pieter Omtzigt, de voorman van NSC, sinds de verkiezingen van maart 2021 opvallend vaak hetzelfde stemde als de PVV in de Tweede Kamer: in 60 procent van de gevallen kwamen de stemmingen overeen. En dit terwijl Omtzigt vanwege maanden afwezigheid uit de Kamer over een veel kleiner aantal moties heeft meegestemd.