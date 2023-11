Zes verdachten moeten zich vrijdag voor de politierechter in de rechtbank in Den Haag verantwoorden voor het bedreigen van landelijke politici en medewerkers van de Iraanse ambassade. De verdachten zouden onder meer Hugo de Jonge, Jesse Klaver en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp hebben bedreigd. De bedreigingen werden geuit op sociale media zoals Instagram en X. Bedreigingen kwamen ook via e-mail binnen.