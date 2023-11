In een bedrijf aan de Loosduinseweg in Den Haag heeft donderdag brand gewoed. Het getroffen bedrijf in het Regentessekwartier, vlak bij de Energiecentrale, handelt onder meer in meubels. De brandweer ontruimde „tientallen” bovengelegen woningen. Zo’n zestig mensen zijn tijdelijk opgevangen in de sporthal van een nabijgelegen school, meldt de Veiligheidsregio Haaglanden.