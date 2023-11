GroenLinks-PvdA: we blijven naast iedere Rotterdammer staan

GroenLinks en PvdA in Rotterdam zijn naar eigen zeggen „enorm geschrokken” van de verkiezingsuitslag. Ze vinden dat de PVV, die in Rotterdam de grootste werd met 22 procent van de stemmen, een partij is die veel Nederlanders als tweederangsburgers bestempelt. „GroenLinks en de PvdA zullen nooit accepteren dat mensen worden uitgesloten, gediscrimineerd of als minder worden gezien”, zo is te lezen in de reactie van beide Rotterdamse fracties op de verkiezingsuitslag.