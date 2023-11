Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven, wil dat de nieuwe Tweede Kamerleden niet wachten tot er een nieuw kabinet gevormd is. „We hebben haast als het om de energietransitie gaat; alles wat we nu al kunnen doen, moeten we niet uitstellen”, bepleit voorzitter Cora van Nieuwenhuizen. De vereniging komt daarom met tien adviezen voor nieuwe Kamerleden.