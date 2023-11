Voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland wil graag in gesprek gaan met de nieuwe fracties in de Tweede Kamer over de vraagstukken waar Nederland mee kampt, zoals het woningtekort, energiearmoede door slecht geïsoleerde huizen en het overvolle stroomnet. Hij stelt dat de problemen waar veel Nederlanders dagelijks mee te maken hebben groot zijn en dat die snel moeten worden opgelost.