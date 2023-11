Timmermans fel over media: PVV niet bevraagd over programma

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) vindt dat de media PVV-voorman Geert Wilders in de campagne veel te weinig hebben bevraagd over dienst verkiezingsprogramma, „waarin hij 1 miljoen Nederlanders uitsluit”. Eerst is de sociaaldemocraat nog voorzichtig in zijn kritiek, maar nadat de media hadden gevraagd naar de opstelling van Wilders, haalde Timmermans uit: „Waarom vragen jullie dat aan mij? Waarom hebben jullie hem nooit gevraagd: hoe zit het met je programma?!”