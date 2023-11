Partijleider Rob Jetten van D66 zegt dat hij chagrijnig wakker is geworden na een verkiezingsavond waarin de PVV een historische zege heeft geboekt. Voor aanvang van de eerste fractievergadering na de stembusgang laat de liberale politicus er geen twijfel over bestaan dat zijn partij niet gaat regeren met de partij van Geert Wilders. Hij zal in gesprek gaan met de verkenner, maar verwacht dat het daarbij zal blijven.