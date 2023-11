In Amersfoort is GroenLinks-PvdA volgens de eerste telling van de Verkiezingsdienst van het ANP de grootste geworden deze Tweede Kamerverkiezingen. De fusiepartij haalt er 21,8 procent van de stemmen. In 2021, bij de vorige Kamerverkiezingen, kregen beide partijen bij elkaar nog 12,5 procent. De landelijke winnaar van de verkiezingen, de PVV, is in Amersfoort tweede.