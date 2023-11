De PVV is met 25,7 procent van de stemmen de grootste geworden in Zaanstad, blijkt uit een eerste telling binnengekomen bij de Verkiezingsdienst van het ANP. In 2021 kreeg die partij 12,3 procent van de stemmen. De VVD behaalde de vorige Tweede Kamerverkiezingen de meeste stemmen, maar ging dit jaar van 19,4 procent naar 13,7 procent van de stemmen.