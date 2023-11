In Amstelveen is VVD met 22,9 procent nog de grootste partij, maar de partij levert wel in ten opzichte van 2021 (25,6 procent). GroenLinks-PvdA zag het aandeel stemmen stijgen van 12,6 procent naar 20,7 procent. De PVV is de derde partij, die verdubbelde het percentage stemmen van 7,4 naar ruim 15 procent. Dat blijkt uit de eerste telling die gemeenten hebben doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP.