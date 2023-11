PVV zet VVD en GroenLinks-PvdA op ruime afstand in Nieuwegein

De PVV is in Nieuwegein met afstand de grootste geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. In de Utrechtse plaats met ruim 65.000 inwoners, waar de uitslag anderhalf jaar geleden de landelijke uitslag dicht benaderde, kreeg de partij van Geert Wilders 27,4 procent van de stemmen. Dat is de uitkomst van een eerste telling, doorgegeven aan Verkiezingsdienst van het ANP. In maart 2021 kreeg de PVV nog 12,2 procent van de stemmen.