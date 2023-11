De nieuwe partij van Pieter Omtzigt heeft een flinke winst geboekt in Gouda: in één klap haalt Nieuw Sociaal Contract (NSC) ruim 11 procent van de stemmen binnen. Ook PVV en GroenLinks-PvdA hebben veel kiezers in de gemeente aan zich weten te binden, blijkt uit een eerste telling die is gemeld aan de Verkiezingsdienst van het ANP.