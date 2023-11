Met meer dan 33 procent van de stemmen is GroenLinks-PvdA de grootste partij in Amsterdam. Dat meldt de gemeente op basis van 85 procent van de stemmen die geteld zijn. PVV komt volgens deze voorlopige telling uit op 9,5 procent, dat zou bijna een verdubbeling zijn in de hoofdstad vergeleken met 2021 (5,1 procent).