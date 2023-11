In Wageningen is GroenLinks-PvdA de grootste partij geworden, met bijna 37 procent van alle stemmen. Dat blijkt uit een eerste telling die is doorgegeven aan de verkiezingsdienst van het ANP. De partij groeit fors ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2021: toen haalde beide partijen samen 21,6 procent van de stemmen.