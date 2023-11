Met ruim 48 procent van de stemmen is SGP nog altijd de grootste partij in de gemeente Urk. Maar het percentage stemmen voor de PVV is gegroeid naar 25,8 procent, vergeleken met 13,8 procent in 2021. Dat blijkt uit de eerste telling die de gemeente heeft doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Twee jaar geleden had de SGP nog een absolute meerderheid van de stemmen gekregen op het voormalige eiland.