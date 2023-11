BBB wil in nieuw kabinet meer aandacht voor visserij

De BoerBurgerBeweging (BBB) wil dat er in een nieuw kabinet een minister van Landbouw, Natuur, Visserij en Voedselkwaliteit komt en de partij wil die ook zelf leveren. Het ministerie moet de naam LNVV krijgen en moet dus ook weer meer over visserij gaan, want die sector is volgens BBB-partijleider Caroline van der Plas onder vorige kabinetten kapotgemaakt. „We gaan er keihard voor knokken. Ook het stikstofbeleid blijft voor ons prio 1,” aldus Van der Plas.