Rosenmöller: winst Wilders is niet wat je wil, daar schrik je van

Paul Rosenmöller, fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in de Eerste Kamer, is teleurgesteld dat de PVV de grootste partij in de Tweede Kamer wordt. „Onze uitslag gaat, daar ben ik niet zo teleurgesteld over. Maar de winst van Wilders is natuurlijk niet wat je wil, daar schrik je van. Daar moet je over nadenken, hoe we daarmee om moeten gaan”, zei de voormalige GroenLinks-leider op de uitslagenbijeenkomst van zijn partij in Amsterdam.