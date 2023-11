Organisaties van moslims en Marokkanen bezorgd over winst PVV

Islamitische en Marokkaanse organisaties in Nederland maken zich grote zorgen over de verkiezingswinst van de PVV. „De ontreddering en de angst zijn heel erg groot”, zegt Habib el Kaddouri van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) tegen het ANP. Muhsin Köktas van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vraagt zich af of moslims nog een toekomst hebben in Nederland. „Iedereen heeft het over bestaanszekerheid, maar ik weet niet of wij die nog hebben.”