Jesse Klaver, een van de kopstukken van GroenLinks-PvdA, zegt dat hij geschrokken is van de voorspelde verkiezingswinst van de PVV van Geert Wilders. „Het gevoel van mensen in deze samenleving, die denken: wat gebeurt hier, is hier nog wel plaats voor mij? Het enige wat ik eigenlijk vanavond wil zeggen, tegen al die mensen: we waren er voor jou en we blijven er voor jou”, zei Jesse Klaver tijdens de uitslagenavond van de partij in Amsterdam.