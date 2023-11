BIJ1 juicht en viert feest, ongeacht uitslag eerste exitpoll

Ondanks dat BIJ1 tijdens de eerste exitpoll van Ipsos op 0 zetels staat, klinkt er gejuich op de partijbijeenkomst in Amsterdam Zuidoost. Want ongeacht of de partij na de verkiezingen nog in de Kamer zit, viert de partij woensdagavond feest. Lijsttrekker Edson Olf spreekt van een geslaagde twee maanden campagne voeren. De nummer 1 van de partij is „moe maar voldaan” en ervan overtuigd dat het geluid van de partij in het hele land bekend is. „We zijn meer dan de thema’s racisme en ongelijkheid.”