In veel grote steden verlopen de Tweede Kamerverkiezingen vooralsnog voorspoedig. In sommige gemeenten is het wel druk bij de stemlocaties. Zo zijn in Utrecht extra stembiljetten gebracht naar stembureaus die drukbezocht werden. In Eindhoven is bij alle stembureaus preventief een extra stembus bezorgd, „omdat we weten dat deze vol gaan raken”, laat een woordvoerster weten.