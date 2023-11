Op meerdere stembiljetten in de Friese gemeente Achtkarspelen is woensdagochtend een drukfout ontdekt in het vakje voor D66-kandidaat Kajsa Ollongren. Over het vakje voor de huidige demissionair minister van Defensie, die op de 75e plek staat op de D66-lijst, is een soort zwarte streep afgedrukt. Door de fout was één stembureau in de gemeente uit voorzorg een uur gesloten.