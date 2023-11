Woensdag gaan de stembureaus open voor een van de spannendste Tweede Kamerverkiezingen in jaren. Voor het eerst in ruim twee decennia staat geen zittende premier op het stembiljet. Drie, misschien zelfs wel vier partijen kunnen na woensdag de grootste worden: VVD, GroenLinks-PvdA, PVV en NSC. De overige partijen krimpen flink of blijven klein volgens de jongste peilingen.