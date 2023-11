Demissionair premier Mark Rutte is koploper in de race om het leiderschap van de NAVO als opvolger van Jens Stoltenberg, die volgend jaar aftreedt. Rutte streeft andere kandidaten, zoals de Estse premier Kaja Kallas voorbij, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg, dat zich baseert op mensen die bekend zijn met de beraadslagingen over het opvolgingsproces.