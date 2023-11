Lijsttrekkers Joost Eerdmans (JA21) en Stephan van Baarle (DENK) hebben geen goed woord over voor elkaars plannen voor de portemonnee van Nederlanders. Eerdmans is volgens Van Baarle een „omgekeerde Robin Hood” omdat hij rijken zou matsen en armen er minder goed vanaf komen. Eerdmans hekelt dat de DENK-lijsttrekker de „racismekaart” trekt als het gaat over het aantal mensen met een migratieachtergrond dat in armoede leeft.