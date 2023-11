Maastricht daagt Vlaanderen voor rechter na mislukken tramlijn

De gemeente Maastricht gaat Vlaanderen voor de rechter dagen omdat de Vlaamse deelregering weigert een miljoenenbedrag terug te betalen aan Maastricht. Het gaat om een bedrag van 19,6 miljoen euro, dat Maastricht en de provincie Limburg hadden geïnvesteerd in een tramverbinding vanuit de Limburgse hoofdstad naar Hasselt in Belgisch-Limburg. Vorig jaar schrapte Vlaanderen echter de tram. Contractueel is Vlaanderen daardoor verplicht om het bedrag dat vanuit Nederland al is geïnvesteerd in de tramlijn, terug te betalen, aldus Maastricht. Maar Vlaanderen doet dat niet.