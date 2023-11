Mislukte poging aansteken explosief Rotterdam maakt ‘veel indruk’

Een Rotterdammer heeft dinsdagochtend geprobeerd om een zelfgemaakt explosief aan te steken in een publiekslocatie van de gemeente. Dit gebeurde in het Looiershof in de wijk Delfshaven, waar het op dat moment volgens een politiewoordvoerster druk was. De poging mislukte, maar maakte volgens de woordvoerster „veel indruk”, aangezien het mensen deed denken aan de dodelijke schietincidenten in Rotterdam eind september. „We hebben aan tientallen mensen slachtofferhulp aangeboden.”