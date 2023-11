Door een woningbrand aan de Elsbeemd in het Noord-Brabantse Oosterhout is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon om het leven gekomen, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het gaat vermoedelijk om de 59-jarige bewoner, „maar dat is nog niet formeel vastgesteld”, zo meldt de politie. Drie andere personen raakten gewond. De politie gaat uit van brandstichting.