Besi zet opmars voort in lagere AEX, Prosus daalt na update

Besi zette dinsdag de opmars voort op de Amsterdamse beurs. De chiptoeleverancier sloot een dag eerder al op de hoogste koers ooit. Het aandeel steeg 1,6 procent en is dit jaar ruim in waarde verdubbeld. Ook branchegenoten ASMI en ASML gingen omhoog en wonnen 1,4 en 0,6 procent. In de chipsector wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia, die na de slotbel op Wall Street worden bekendgemaakt. Nvidia is een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie en tikte maandag al de hoogste koers ooit aan.