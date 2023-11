Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor een nieuwe cao. Onder het akkoord krijgen jeugdzorgmedewerkers in 2024 9,25 procent meer loon. In 2025 stijgen de salarissen met 3 procent en wordt inflatiecompensatie toegepast. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.