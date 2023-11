Chipmachinefabrikant ASML investeert dit jaar zo’n 100 miljoen euro in zijn fabriek in Berlijn om de productie uit te breiden. Volgend jaar en de jaren daarop wordt jaarlijks eenzelfde bedrag geïnvesteerd in de productielocatie. Dat zegt George Gomba, directeur van de Duitse activiteiten, tegen zakenkrant Handelsblatt.