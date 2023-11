Twee regionale maffiabazen, Saverio Razionale en Domenico Bonavota, zijn in Italië veroordeeld tot elk dertig jaar celstraf. In hetzelfde megaproces tegen leden van ’Ndrangheta is ook een oud-parlementariër veroordeeld. Die moet elf jaar de gevangenis in, aldus de rechtbank in de zuidelijke stad Lamezia Terme.