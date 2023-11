Zeker 666 inwoners Noordoostpolder vragen nieuwe stempas aan

Zeker 666 mensen hebben bij de gemeente Noordoostpolder een vervangende stempas aangevraagd omdat hun eigenlijke pas niet of op een verkeerd adres was bezorgd. Dat laat een woordvoerster van de gemeente maandag weten. Inwoners van de Flevolandse gemeente die geen stempas hebben ontvangen, kunnen nog tot dinsdag 12.00 uur op het gemeentehuis langskomen om een nieuwe te regelen. Online was dat mogelijk tot en met afgelopen vrijdagavond.