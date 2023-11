17-jarige in pyjama rijdt te hard en door rood in auto moeder

Een 17-jarige jongen is in de nacht van zaterdag op zondag in Zoetermeer betrapt terwijl hij in de auto van zijn moeder te hard reed. Bij de daaropvolgende politieachtervolging reed de jongen onder meer ruim 100 kilometer per uur te hard, reed hij meerdere keren door rood en raakte hij bijna de macht over het stuur kwijt. „Kennelijk was de 17-jarige jongen voorbereid op een nacht in de cel. Hij had namelijk zijn pyjama al aangetrokken”, meldt de politie Zoetermeer in een bericht op Facebook.