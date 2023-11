In aanloop naar de verkiezingen woensdag is Extinction Rebellion (XR) zondag in de Hofvijver in Den Haag gedoken om actie te voeren. Daarmee roept de actiegroep Nederlanders op om op 22 november klimaatbewust te stemmen. Ook willen ze met de actie de klimaatcrisis nog eens onder de aandacht te brengen.