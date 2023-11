Dat het Brabantse provinciebestuur hun boeren jaren eerder verplicht emissiearme stalvloeren te hebben dan boeren in de rest van Nederland, vindt VVD-leider Dilan Yeşilgöz logisch en verstandig. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas vindt juist dat de Brabantse boeren oneerlijk worden behandeld. Dit is een typisch voorbeeld van een „onbetrouwbare overheid”, zei Van der Plas in het Debat van het Zuiden.