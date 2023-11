Alternatief reddingsplan voor ingesloten tunnelarbeiders India

Reddingswerkers die proberen arbeiders te bevrijden die al bijna een week vastzitten in een ingestorte autotunnel in de Indiase Himalaya, zijn aan een alternatief plan begonnen. Een andere reddingspoging is tot nu toe niet gelukt. De nieuwe operatie houdt in dat er ook verticaal wordt geboord naar de plek waar het veertigtal personen zich bevindt. Al met al gaat het nog zeker vier of vijf dagen duren, aldus betrokkenen bij de operatie.