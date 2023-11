Op Curaçao heeft de rechter vrijdag hoge straffen opgelegd voor de moord op de Curaçaose rapper Boechi. Schutter Christopher Z. kreeg 22 jaar celstraf, dezelfde straf als het Openbaar Ministerie tegen hem had geëist. Medeplichtige Churendi C. kreeg twintig jaar opgelegd, tegen hem was negentien jaar geëist.