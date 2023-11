De Gotthardtunnel in Zwitserland wordt in december weer deels heropend voor passagierstreinen, na een ernstig ongeluk met een goederentrein in augustus. Volgens de Zwitserse spoorwegen rijden vanaf 10 december in de weekenden passagierstreinen door ’s werelds langste spoortunnel. Op andere dagen van de week mag er alleen goederenvervoer door.