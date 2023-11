Een paar jaar geleden liep ik met mijn man en zonen door Rotterdam. We aten een ijsje en drentelden door de winkelstraten. Twee jongemannen liepen op ons toe, blokkeerden ons en tuften voor onze voeten, terwijl ze verwensingen uitten. Onze misdaad? Hebreeuws spreken. In gesprekken nadien gaven mensen ons te kennen dat dit niet als antisemitisme aan te merken is, maar hooguit als antizionisme. En antizionisme is oké, toch?