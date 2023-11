Haaksbergen stemt in met aanleg omstreden zoutwinningslocaties

De Overijsselse gemeente Haaksbergen is akkoord met de aanleg van acht zoutwinningslocaties door zoutbedrijf Nobian. In een beslissende gemeenteraadsvergadering heeft een meerderheid van de raad woensdagavond ingestemd met een zogeheten verklaring van geen bedenkingen, die nodig is om de acht boorlocaties te realiseren. De stemming vormt het sluitstuk van een slepende politieke discussie over de zoutwinning in de Twentse plaats.