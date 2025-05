Brekelmans in onderbroken speech: 80 jaar vrijheid verblindde ons

Volgens de minister zijn we daardoor vergeten hoe het „monster van oorlog” soms weer tekenen van leven laat zien, zoals in Oekraïne. „Oorlog en agressie zijn terug in Europa en het is aan ons om de vrede te verdedigen.”

De toespraak van de minister werd kort onderbroken door een demonstrant die het 5 Mei Plein opliep. Daarbij werden leuzen als ‘Free Palestine’ geroepen. Vijf mensen zijn aangehouden bij de actie. Brekelmans maakte zijn speech af, maar pauzeerde die wel enkele malen.

Hij eindigde zijn toespraak door te zeggen dat oorlog tachtig jaar op afstand is gehouden met eensgezindheid en vastberadenheid. „Ik zeg dat ook tegen de mensen die we hier zojuist zagen”, besloot hij, in een verwijzing naar het protest. „Laten we elkaar stevig vasthouden en ons niet uit elkaar laten spelen, dat is wat ons allen te doen staat.”