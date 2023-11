De Patiëntenfederatie Nederland is erg geschrokken van de uitkomsten van een promotieonderzoek dat grote verschillen tussen ziekenhuizen aantoont in de kwaliteit van prostaatverwijderingen. Na een ingreep in het ene ziekenhuis is 20 procent van de patiënten incontinent, bij het andere maar liefst 85 procent, las de federatie tot haar ontsteltenis in het onderzoek waar NOS eerder over berichtte.