Gebruikers van Facebook kregen woensdagochtend ineens bericht dat het de dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is. „Vandaag zijn de verkiezingen. Krijg officiële informatie om vandaag, 22 november, te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen”, stond er in een boodschap van het platform. Het bericht was een week te vroeg, de verkiezingen zijn pas volgende week.