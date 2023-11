Het aantal vlinders dat op de heide leeft, is in 2023 nog verder achteruitgegaan. Volgens de Vlinderstichting gaat 2023 de boeken in als een van de allerslechtste vlinderjaren sinds het landelijke meetnet in 1990 van start is gegaan. De kleine heivlinder komt nog maar op één plek op de Veluwe voor in zeer kleine aantallen. Het is de laatste populatie van Noordwest-Europa, aldus de stichting.