Koning Charles heeft dinsdag ter ere van zijn 75e verjaardag samen met zijn vrouw Camilla een nieuw programma gelanceerd, The Coronation Food Project. Hiermee moet voedselverspilling in het Verenigd Koninkrijk worden tegengegaan, een zaak waar Charles zich al langere tijd voor inzet. Ook worden tegelijkertijd mensen geholpen die in armoede leven en voedsel tekortkomen.